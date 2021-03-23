الثني ووزراء “المؤقتة” يسلمون مهامهم لحكومة الوحدة الوطنية

جرت بديوان رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي عملية التسليم والاستلام بين عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، مع نظرائهم بالحكومة الليبية.
وجاء ذلك بعدما وصل إلى مطار بنينا الدولي اليوم الثلاثاء طائرة تقل وفد حكومة الوحدة الوطنية يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، ورافقه وزراء الداخلية، المالية، التخطيط، الرياضة، الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم التقني، الإسكان والتعمير، إضافة إلى وزير الزراعة.
واستقبل وفد الحكومة أعيان وحكماء مدينة بنغازي، ورئيس مجلسها البلدي، وعدد من المسؤولين السابقين بالحكومة الليبية، إضافة ضباط من الجيش والشرطة.
وفور وصول الوفد لديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة بوعطني، استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، وفد حكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من الوزراء المنتهية ولايتهم والوكلاء المكلفين بتسيير شؤون وزاراتهم.
ورحب الثني بوفد حكومة الوحدة الوطنية، معربا عن أمله في نجاحها بإنهاء حالة الانقسام السياسي الذي كانت تشهده ليبيا منذ سنوات.
وأكد رئيس الحكومة الليبية أن الحكومة قدمت خدماتها في ظل عدم وجود إيرادات، لافتا لوجود العديد من المشاريع التي قامت الحكومة بدراستها وتجهيزها ليتم تنفيذها لاحقا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب عدم وجود التمويل اللازم لتنفيذها.
بدوره أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية انتهاء مرحلة الانقسام، وأن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع الوطن.
وثمن نائب الرئيس دور الحكومة الليبية ورئيسها عبدالله الثني، ونوابه وكافة الوزراء على ما قدموه خلال السنوات الماضية من مجهودات في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
وعقب ذلك، تمت عملية التسليم والاستلام بين الوزارات المختلفة في جو تسوده روح المحبة والتداول السلمي على السلطة واحترام القانون ودولة المؤسسات.
وفي ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، تسلم وزير الداخلية العميد خالد التيجاني مازن، مهامه من وزير الداخلية السابق المستشار إبراهيم بوشناف بحضور عدد من مدراء الأمن ومدراء الإدارات العامة من المنطقتين الشرقية والغربية.
وتم التأكيد خلال مراسم التسليم والاستلام على أن الوزارة باتت واحدة، وستعمل على أمن الوطن والمواطن في كل ربوع البلاد.
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