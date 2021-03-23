المجلس الرئاسي للبعثة الأممية: ملتزمون بخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي

أكد رئيس محمد المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكونى خلال لقائهما المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كما أكدوا ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في العاصمة طرابلس ضرورة تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية .

وأشاد كوبيش بالتزام المجلس الرئاسي بخارطة الطريق التي أعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي كما أكد على التوجه الموحد من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي والقيادة الجديدة للبلاد لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الإطار الزمني الذي حدده الملتقى.

كما التقى كوبيش رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وأطلعه على نتائج زياراته للعديد من العواصم الأوروبية والإقليمية، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن الليبي دولياً وإقليمياً وطمأن رئيس الوزراء بإجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد.

واتفق المبعوث الخاص ورئيس الوزراء على أهمية وضع احتياجات الناس في صدارة الأولويات، بما في ذلك الاستجابة لجائحة كورونا، وتوفير الخدمات الأساسية وشدد الطرفان على الحاجة الملحة لاعتماد الميزانية الوطنية لضمان تقديم الخدمات وتخصيص الموارد للحكم المحلي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

كما تطرق اللقاء لعدد من القضايا بما في ذلك دعم الأمم المتحدة المطلوب للإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق الإثنين، التقى كوبيش وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، التي أعربت عن تقديرها لدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليبيا خلال هذا الوقت الحرج. وشددت الوزيرة على الحاجة إلى نهج أكثر تنسيقاً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا من أجل إطلاق عملية شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية.

جدّد كوبيش استعداد الأمم المتحدة لحشد الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة الحكومة الجديدة في مختلف المجالات لضمان انتقال فعال إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.

ووصل كوبيش إلى طرابلس الإثنين لمواصلة لقاءاته مع حكومة الوحدة الوطنية ومختلف الجهات الفاعلة الليبية من أجل الإسراع في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.