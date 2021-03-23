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مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يعقد اجتماعات مع الجهات الفاعلة في البلاد… صور

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

بدأ مبعوث الأمين العام الخاص، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اليوم الثلاثاء، اجتماعاته مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الليبي ووزير الخارجية الليبي.

ووصل يان كوبيش، أمس الاثنين، إلى طرابلس، بهدف العمل على مواصلة لقاءاته مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا.

ويجتمع كوبيش مع الجهات الليبية الفاعلة من أجل العمل على الإسراع في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في البلاد بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي خلال اللقاءات التي عقدوها مع كوبيش التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد والعمل على توحيد المؤسسات السيادية.

وجرى بحث عدد من النقاط الهامة خلال الاجتماعات على رأسها، ضرورة العمل على تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.

من جهته، هنأ المبعوث الخاص رئيس المجلس الرئاسي ونائباه عبد الله اللافي، وموسى الكونى، على مباشرتهم أعمالهم بشكل رسمي مؤكدا على “التوجه الموحد من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي والقيادة الجديدة للبلاد لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الإطار الزمني الذي حدده الملتقى”، بحسب موقع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الانترنت.

بالإضافة إلى ذلك، التقى المبعوث برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وهنأه على حصول حكومته على ثقة البرلمان واستلام الصلطة بشكل سلس، وأكد الجانبان على ضرورة “وضع احتياجات الناس في صدارة الأولويات، بما في ذلك الاستجابة لجائحة كورونا، وتوفير الخدمات الأساسية”.

التقى المبعوث وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي شددت على الحاجة إلى اتباع “نهج أكثر تنسيقاً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا من أجل إطلاق عملية شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • قبل اي مبعوث او غيره من الكلام الفاضي :
    ضروري من الليبين ان يعرفوا ان هناك حكومة الوقاق الوطنية الاي لازالت تعمل ولها الاحقية الشرعية فالبلاد – هي العملية مش سحب بساط من تحت الأقدام لاجل مصالح مأدية لجهات معينة وتقمص شخصيات للوصول المناصب –
    هي العملية في حد ذاتها تأمين البلاد أمنيا بكوادر وطنية للصالح العام – وطبعا مع اهمية راي الشعب الليبي في استمرار عمل حكومة الوقاق الوطني مع الادارات الإصلاح والمحاسبة والقضاء الليبي –
    – الأسبوع الماضي فقط مجموعة التحري الليبي وحماية الامن القومي الليبي والتراب الوطني من التدخلات الخارجية والتهريب –
    وصلتهم بلاغات ورسائل عّن تورط عصابات أوروبية عنصرية في تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة مع شركة أوروبية وهندية – برعاية قطرية وخليجية –
    وإيران قامت بالقبض على العديد منهم
    تقوم هذه المجموعات فقط بمحاولة زعزعة الامن الليبي وتسميم الشباب والمجتمع المدني وتحاول هده المجموعات تهريب المخدرات واستخدام الناتو كسلاح تهديد للبحر المتوسط وحماية هذه التجارات الممنوعة ومنها عملية ايرني لتهريب البشر وتجارة النساء ووصلت هذه التجارات للامارات وبعض دول الشمال الأفريقي عن طريق معبر اسبانيا حتى وصلت للخليج العربي – وحماية هذه العصابات عسكريا من الأوروبيين – فقط لدعم الاقتصاد الاوروبي وبعض الجهات البريطانية متورطة فالعمل مع الأوروبيين في هذا السياق –
    وهذه أشياء يجب ان توضع رهن الاعتبار الليبي بخصوص الامن العام والخصوصية الامنية وحماية المجتمع المدني من هذه الظواهر الهدامة داخل المجتمع الليبي الاسلامي .

    رد

  • قبل اي مبعوث او غيره من الكلام الفاضي :
    ضروري من الليبين ان يعرفوا ان هناك حكومة الوقاق الوطنية الاي لازالت تعمل ولها الاحقية الشرعية فالبلاد – هي العملية مش سحب بساط من تحت الأقدام لاجل مصالح مأدية لجهات معينة وتقمص شخصيات للوصول المناصب –
    هي العملية في حد ذاتها تأمين البلاد أمنيا بكوادر وطنية للصالح العام – وطبعا مع اهمية راي الشعب الليبي في استمرار عمل حكومة الوقاق الوطني مع الادارات الإصلاح والمحاسبة والقضاء الليبي –
    – الأسبوع الماضي فقط مجموعة التحري الليبي وحماية الامن القومي الليبي والتراب الوطني من التدخلات الخارجية والتهريب –
    وصلتهم بلاغات ورسائل عّن تورط عصابات أوروبية عنصرية في تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة مع شركة أوروبية وهندية – برعاية قطرية وخليجية –
    وإيران قامت بالقبض على العديد منهم
    تقوم هذه المجموعات فقط بمحاولة زعزعة الامن الليبي وتسميم الشباب والمجتمع المدني وتحاول هده المجموعات تهريب المخدرات واستخدام الناتو كسلاح تهديد للبحر المتوسط وحماية هذه التجارات الممنوعة ومنها عملية ايرني لتهريب البشر وتجارة النساء ووصلت هذه التجارات للامارات وبعض دول الشمال الأفريقي عن طريق معبر اسبانيا حتى وصلت للخليج العربي – وحماية هذه العصابات عسكريا من الأوروبيين – فقط لدعم الاقتصاد الاوروبي وبعض الجهات البريطانية متورطة فالعمل مع الأوروبيين في هذا السياق –
    وهذه أشياء يجب ان توضع رهن الاعتبار الليبي بخصوص الامن العام والخصوصية الامنية وحماية المجتمع المدني من هذه الظواهر الهدامة داخل المجتمع الليبي الاسلامي .
    youtube.com/watch?v=2WfPDVFMeig

    رد