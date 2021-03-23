الطقس السيئ يتسبب في إطفاء تام بمدن المنطقة الوسطى

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن حالة الطقس المسببة لهبوب رياح شديدة أدت إلى خروج وحدات توليد الزويتينة والسرير، ما تسبب في إطفاء تام في المنطقة الوسطى من الزويتينة إلى سرت غربًا، والصحراء والكفرة جنوبًا.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الرياح تسببت كذلك في إطفاء بعض المحطات في بنغازي والمنطقة الشرقية جراء عجز التوليد، لافتة إلى عمل إدارة صيانة الخطوط الشرقية حاليًا على الكشف على الدوائر.

ومطلع مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

والسبت، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء، والاستعداد «الجيد» لموسم الصيف المقبل بهدف التخفيف على المواطنين.