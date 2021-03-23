مازن يتسلم في بنغازي وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة

وصل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن اليوم الثلاثاء إلى مدينة بنغازي لإستلام وزارة الداخلية من وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم أبوشناف.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه كان في استقبال وزير الداخلية عدد من مسؤولي الوزارة بالحكومة الليبية ومدراء أمن المنطقة الشرقية وحكماء وأعيان ومشائخ المنطقة وعدد من مسؤولي القطاعات بمدينة بنغازي

ورافق الوزير خلال الزيارة مدراء إدارات وأقسام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية..