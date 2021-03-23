“استقرار ليبيا” يزوّد مستشفى بنت بية بمحطة أكسجين

بالتنسيق مع وزارة الصحة وبدعم من 13 شريك دولي والحكومة الليبية، أكمل صندوق تحقيق الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، فحص واختبار وتشغيل محطة الأكسجين الطبي الجديدة والتي تم تركيبها بمستشفى بنت بية.

وتضمن المشروع الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار أمريكي توريد وتركيب معدات الأكسجين الطبي بسعة 48.4 م 3 / ساعة وهي واحدة من أكبر قدرات الانتاج في ليبيا.

وستغطي المحطة احتياجات الأكسجين لأربع بلديات في الجنوب، سبها وبنت بية وأوباري ومرزق والبلديات الأخرى المحيطة مثل غات.

وتم تركيب المحطة بمستشفى بنت بية، الذي حددته وزارة الصحة للتعامل مع الحالات الحرجة لـكوفيد-19 في المنطقة.

وأعد المستشفى مركز عزل يحوي 30 سرير وست وحدات عناية مركزة و30 اسطوانة. واستقبل المركز منذ أن بدأ العمل في يوليو 2020، 601 مريض من بينهم 183 حالة مصابة بفيروس كورونا. ومع ذلك لم يتمكن المستشفى من تزويد المرضى بالعلاج بالأكسجين. لذلك، تم تصميم هذا المشروع بهدف تغطية جزء من الاحتياجات الضرورية لمجابهة هذا الفيروس.

وجرت مراسم التسليم بحضور رئيس بلدية بن بية السيد أشرف المصلح وأعضاء آخرين في البلدية ومدراء المستشفيات القريبة وعدد من المسؤولين المحليين وممثلي المنظمات غير الحكومية.

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