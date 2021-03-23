البكوش: السياسة الإيطالية في ليبيا فاشلة ويمكن تعميم هذا التوصيف على كل السياسة الأوروبية

ليبيا – علق المحلل السياسي صلاح البكوش على الجهود الإيطالية ومحاولات تدارك موقفها تجاه ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة النظر للمحاولات الإيطالية في سياق السياسة الإيطالية في ظل حكومتها الضعيفة وعدم وجود أي خبرة لدى رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية في الشؤون الخارجية، خاصة الشؤون الليبية.

البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد: “رأينا دي مايو يتبعه الرئيس التنفيذي لشركة ايني المعروف عنها داخل ليبيا دولة داخل دولة، كنت مسرورًا من تحدث الدبيبة مع رئيس شركة ايني على ضرورة الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، وهي تعني أن جميع الشركات التي تعمل في أي دولة يجب أن تهتم بالآثار الاجتماعية والبيئية المترتبة على عملها في الدولة”.

وأكد على أن السياسة الإيطالية في ليبيا فاشلة جدًا على مدى السنوات الماضية، ويمكن تعميم هذا التوصيف على كل السياسة الأوروبية، بحسب قوله. مشيرًا إلى أن الاتحاد الاوروبي لم يصل لنقطة سياسة متسقة فيما يخص ليبيا.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بطريقة ما لإيقاف استمرار الاتحاد الأوروبي بسياسة التنافس الداخلي حول طبيعة سياسته في ليبيا؛ لأن ذلك أثبت فشله في السنوات الماضية عندما كانت فرنسا تدعم حفتر عسكريًا وماديًا، بحسب زعمه.

كما نوّه إلى ضرورة التنسيق بين الاتحاد الأوروبي مع السياسة الأمريكية الجديدة في أمرين مهمين، هما التعامل بقوة والتنسيق مع قضية المرتزقة ومع أي محاولة سياسية محلية أو دولية لعرقلة المسار السياسي، أما القضية الثانية فاستخدام الاتحاد الأوروبي لأدواته لمساعدة ليبيا في تطوير وتطبيق برنامج عقلاني منطقي وفعال لما يسمى بإصلاح القطاع الأمني، وهو الجيش والشرطة والمخابرات وما إلى ذلك.

واستبعد وجود تخوف في تضارب المصالح أو التنافس بين الأوروبيين وأمريكا حول ليبيا، مبينًا أن بايدن ليس جديدًا على السياسة الخارجية، وهو شخص يفضل التعاون متعدد الأطراف.

وأضاف: “الأوروبيون عندما يأتي الأمر لتركيا يجتمعون مع الأتراك في الناتو ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي تعد تركيا أحد مؤسسيها. هناك مجالات للتعاون إن كانت هناك نية لاستغلال وتنسيق الفرصة الذهبية في ليبيا لتتقدم هذه الجارة على المتوسط، وهي موقعها خطير بالنسبة لأوروبا لكن هناك عراقيل، وبالطبع لا يمكن نسيان أنه داخل الاتحاد الأوروبي هناك تباين في وجهات النظر بين دول جنوب وشمال أوروبا”.

البكوش نوّه إلى أن جلّ الحديث هو عن توحيد المؤسسات المدنية بما فيها الاقتصادية، أما قضية توحيد المؤسسة العسكرية فلفن يحدث الآن في ظل الحكومة الحالية التي يجب ألا تكون من أولوياتها في الوقت الحالي؛ لأن الملف كبير وربما الاتحاد الأوروبي وهولندا يستطيعون التعاون مع عبد الحميد الدبيبة في التنسيق بين جميع الأطراف المسلحة والمؤسسات الأمنية في ليبيا، لوضع خطة لإعادة تنظيم هذا القطاع بالكامل.

وأفاد أن الجزء الآخر من توحيد المؤسسة العسكرية هو محاولة الضغط من أجل خروج المرتزقة والتركيز على الضغط السياسي لخروج المرتزقة من ليبيا، والخروج بموقف واضح للتعامل بشدة مع من يحاول عرقلة الاتفاق السياسي، مبينًا أن هناك محاولات من عقيلة صالح وأطراف أخرى لعرقلة عمل الحكومة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية