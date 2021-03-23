الحويج يدعو للم الشمل وإجراء الانتخابات

دعا وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة سابقا عبد الهادي الحويج للم الشمل وإجراء الانتخابات والاحتكام لصناديقها بدل صناديق الذخيرة والمصالحة الشاملة التي لا تقوم على المغالبة والإقصاء والتهميش.

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وبين الحويج في تصريح له أنه جرت اليوم الثلاثاء مراسم التسليم والاستلام بين عدد من وزارات الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية وهي وزارات المالية والمياه والتعليم العالي والتعليم العام والإسكان والتعمير والرياضة والخارجية.

وأوضح الحويج أن الحكومة الليبية أنجزت أعمال ضخمة رغم فقر الإمكانيات المادية حيث أنجزت حوالي 3001 مشروع في مختلف المجالات من طرق وصرف صحي ومياه وتدريب.