اللجنة التنفيذية الطبية درنة تعلن عن نقص حاد في الأكسجين

كشفت اللجنة الطبية في درنة عن نقص حاد في الأكسجين الطبي، مع تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة، ما يضع سلامة المواطنين على المحك، الأمر الذي يؤدي إلى حظر تام نتيجة التطورات الأخيرة للوضع الوبائي.

ووفقا لمكتبها الإعلامي، فقد شددت اللجنة على ضرورة لبس الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الأماكن العامة والمزدحمة، بالإضافة إلى إغلاق المنتجعات والمصائف والمقاهي، وإيقاف المأتم وصالات الأفراح، علاوة على العمل على تعقيم وتطهير الأماكن الحكومية والعامة.

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