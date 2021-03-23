الحويج: ندعو حكومة الوحدة الوطنية إلى الإبقاء على 6 سفراء اعتمدهم مجلس النواب

دعا وزير الخارجية بالحكومة الليبية المنتهية ولايتها، حكومة الوحدة الوطنية إلى استكمال الأعمال الذي بدأته سالفتها، برئاسة عبد الله الثني.

وقال الحويج في كلمته خلال تسليم مهامه لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية ببنغازي اليوم الثلاثاء، إنهم يمتلكون عددا من المقار في برقة وبنغازي والبيضاء، ومقرا وزاريا مميزا أفضل من نظيره في طرابلس، وإدارة مراسم ، إضافة إلى سيارات خاصة بالمراسم وإدارة للإعلام، ومعهد للدراسات الدبلوماسية.

وأوضح الحويج أن هناك عدد من القرارات التي اتخذوها في الفترة السابقة، وتم اعتماد 6 سفراء من قبل مجلس النواب، داعيا الحكومة الجديدة إلى الإبقاء عليهم في مواقعهم.

وأشار الوزير السابق إلى أن وزارته المنتهية ولايتها يعمل بها عدد من الموظفين والدبلوماسيين، وحث الحكومة الجديدة على توفير الفرص المناسب لهم أسوة بنظرائهم في طرابلس.

وأضاف أن “هدف حكومة الوحدة الوطنية أن يكون هناك توطين للتنمية، وعلى الأخوة تعزيز الأشياء الإيجابية والإنجازات ومراجعة الأشياء السلبية”، مرحبا بإجاباته عن أي استفسار للحكومة الجديدة بشأن القرارات السابقة.

وجرت بديوان رئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية في مدينة بنغازي عملية التسليم والاستلام بين عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، مع نظرائهم بالحكومة الليبية.

وجاء ذلك بعدما وصل إلى مطار بنينا الدولي اليوم الثلاثاء طائرة تقل وفد حكومة الوحدة الوطنية يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، ورافقه وزراء الداخلية، المالية، التخطيط، الرياضة، الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم التقني، الإسكان والتعمير، إضافة إلى وزير الزراعة.