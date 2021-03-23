بحضور الثني والقطراني حكومة الوحدة الوطنية تستلم مهامها من «الموقتة» في بنغازي

شهد ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم عملية التسليم والاستلام بين عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، مع نظرائهم بالحكومة الموقتة، وما ما أكدته الأخيرة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر مراسم التسليم والاستلام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني الذي وصل وفي وقت سابق اليوم، إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي رفقة وفد ضم وزراء الداخلية، المالية، التخطيط، الرياضة، الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالي، التعليم التقني، الإسكان والتعمير، إضافة إلى وزير الزراعة.

وكان في استقبال وفد حكومة الوحدة الوطنية لدى وصولها إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمنطقة بوعطني في بنغازي، رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، وعدد من الوزراء والوكلاء المكلفين بتسيير شؤون وزارتهم بالحكومة الموقتة.

ورحب الثني بوفد حكومة الوحدة الوطنية، آملا «نجاحها بإنهاء حالة الانقسام السياسي الذي كانت تشهده ليبيا منذ سنوات»، مؤكدا أن حكومته قدمت خدماتها في ظل عدم وجود إيرادات، كما قامت بدراسة وتجهيز العديد من المشاريع ليتم تنفيذها لاحقا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بسبب عدم وجود التمويل اللازم لتنفيذها.

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وأكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين اعطية القطراني، «انتهاء مرحلة الانقسام، وأن حكومة الوحدة الوطنية وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع الوطن»، مثمنا دور الحكومة الموقتة ورئيسها عبدالله الثني، ونوابه وكافة الوزراء على ما قدموه خلال السنوات الماضية من مجهودات في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

وأكدت الحكومة الموقتة أن «عملية التسليم والاستلام بين الوزارات المختلفة تمت في جو تسوده روح المحبة والتداول السلمي على السلطة واحترام القانون ودولة المؤسسات»،

وأشارت إلى أن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف سلم مهامه في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، إلى الوزير الجديد العميد خالد التيجاني مازن، بحضور عدد من مديري الأمن والإدارات العامة من المنطقتين الشرقية والغربية. حيث «تم التأكيد خلال مراسم التسليم والاستلام على أن الوزارة باتت واحدة، وستعمل على أمن الوطن والمواطن في كل ربوع البلاد».

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