الكبير والزناتي يبحثان تسهيل توريد أدوية الكلى والأورام

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفقة وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزناتي، تسهيل الإجراءات المالية المتعلقة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في مقر المصرف بطرابلس آليات التعاون بين وزارة الصحة والمركزي لتسهيل توريد مشغلات أجهزة غسيل الكلى ومستلزمات طبية تسهل علاج الأورام.

وكان محافظ المركزي عقد طيلة الأيام الماضية سلسلة اجتماعات أبرزها مع وزير المالية خالد المبروك ووزير التخطيط فاخر بوفرنة ووزير المواصلات محمد الشهوبي

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