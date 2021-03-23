«المنفي» يبحث مع «كوبيش» إجراءات تسريع إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكونى التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

جاء ذلك خلال استقبال «المنفي» ونائبيه أمس الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش في طرابلس، يرافقه الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدن زينينقا، والمنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون.

وتطرق الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي إلى ضرورة تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية. كما أكد رئيس وعضوا المجلس الرئاسي على ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.

من جهته هنأ المبعوث الخاص رئيس وعضوي المجلس الرئاسي على مباشرة عملهم بشكل رسمي، مشيدًا بالتزامهم بخارطة الطريق التي أعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما أكد على التوجه الموحد من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي والقيادة الجديدة للبلاد لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الإطار الزمني الذي حدده الملتقى.