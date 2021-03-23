الزناتي يناقش مع الكبير تسهيل الإجراءات المالية لتوفير الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة

ناقش وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، تسهيل الإجراءات المالية لتوفير الاحتياجات العاجلة للوزارة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضافت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن لقاء الزناتي والكبير الذي جرى بمقر المصرف المركزي في طرابلس يأتي في إطار مساعي الوزير لدعم جهود القطاع الصحي وتسهيل الإجراءات المالية الخاصة باحتياجات القطاع، وخاصة أدوية الأورام ومشغلات الكلى، وكذلك توفير مستلزمات الإمداد الطبي.

وقالت وزارة الصحة إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير «أكد على دعمه وتواصله المباشر دون وسيط بينه وبين وزير الصحة»، الذي شكر في نهاية الاجتماع الكبير على جهوده التي قدمها لتذليل الصعاب على الوزارة وقطاع الصحة.

من جهته قال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء الكبير والزناتي يأتي «في إطار التعاون والتنسيق لإنجاح برنامج حكومة الوحدة الوطنية ودعم جهود وزارة الصحة».

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