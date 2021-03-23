«المنقوش» لـ«كوبيش»: نسعى لإطلاق عملية شاملة للمصالحة الوطنية

أعبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، عن تقديرها لدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليبيا خلال وقت حرج تمر به البلاد.

وشددت الوزيرة على الحاجة إلى نهج أكثر تنسيقاً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا من أجل إطلاق عملية شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش «المنقوش» في طرابلس، والذي رافقه الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدن زينينقا، والمنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون.

وجدّد السيد كوبيش استعداد الأمم المتحدة لحشد الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة الحكومة الجديدة في مختلف المجالات لضمان انتقال فعال إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.