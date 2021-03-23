مجلس النواب: النويري يلتقي 6 نواب لأول مرة منذ سنوات

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري عدد من أعضاء المجلس اليوم الثلاثاء بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس.

وذكر مجلس النواب في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن النويري التقى النواب عز الدين اقويرب، وعادل محفوظ، ومحمد تامر، ومحمد اجديد، وعلي الصول عقب وصولهم إلى العاصمة طرابلس.

وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء يعد وأول اجتماع للنواب بعد سنوات بحضور عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في البلاد وعمل مجلس النواب خلال الفترة القادمة والاستحقاقات الملقاة على عاتقه.