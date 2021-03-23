المنفي يصل باريس في أول زيارة خارجية

وصل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة رسمية من قصر الإليزيه.

يشار إلى أن هذه أول زيارة خارجية يجريها المنفي منذ توليه منصب رئاسة المجلس الرئاسي، وفق المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أكدت أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيستقبل، الثلاثاء، في قصر الإليزيه، المنفي، ونائبه موسى الكوني.

ومن المقرّر أن يلتقي المنفي والكوني، الرئيس الفرنسي، على مائدة عشاء، قبل أن يتوجّها إلى القاهرة؛ للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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