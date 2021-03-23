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السائح لـ218: لقاحات كوفاكس يصل ليبيا قريبا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف خبير الوبائيات وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا الدكتور حيدر السائح، عن تعاقد ليبيا على توفير لقاحات من مبادرة كوفاكس بعد تونس مباشرة وسيصل في الأيام القريبة المقبلة عن طريق منظمة اليونيسيف.

وأضاف السائح في حديث لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الثلاثاء، أن هناك جهود من رئيس الحكومة لتوريد عدد من اللقاحات بعد اتصاله بعدد من الشركات متوقعا وصولها قبل لقاحات كوفاكس.

وأشار إلى التعاقد على توريد 2.8 مليون جرعة من كوفاكس مقسمة على جرعتين، مشددا على ضرورة تسجيل المواطنين في المنظومة الإلكترونية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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