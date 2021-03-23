عقيلة صالح: التعاون مع إيطاليا مهم جداً لأنها الأقرب إلى ليبيا

اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن التعاون مع إيطاليا مهم جداً، مؤكدا أن روما تعد الدولة الأوروبية الأقرب إلى ليبيا وهناك مصالح مشتركة.

وقال صالح، في تصريحات نقلتها صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، إنه ينبغي الحفاظ على التعاون بين إيطاليا وليبيا والاستمرار في تطوير العلاقات والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف صالح أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي سيتمكن من تعزيز العلاقات مع ليبيا عبر كل الأطراف، من خلال فهم عضوي للجغرافيا والنسيج الاجتماعي للبلاد. وتابع: “ونحن بدورنا سندعم هذا بشكل يحافظ على العلاقات الطيبة ويسهم في إعادة الإعمار”.

كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي توجه الأحد إلى العاصمة الليبية طرابلس من أجل لقاء رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، في أول زيارة لوزير من الاتحاد الأوروبي إلى السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.

وسيتعين على الحكومة الليبية الجديدة قيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية في شهر ديسمبر، فضلاً عن تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي: “أعتقد أنه سيتم المضي نحو جعله دائم، لأن كل الليبيين والمجتمع الدولي يرفضون الحرب”.