ليبيا تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن المائي

شارك الوفد الدائم لبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد أمس الأحد بقاعة الجمعية العامة حول المياه ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأدلى محمد المبروك نائب المندوب المكلف، ببيان أشار فيه من بين عدة أمور إلى المخاطر التي تُهدد البلدان التي تعاني شحاً في المياه، واتساع رقعة الجفاف والتصحر، الأمر الذي يهدد أمنها الغذائي ويدفع المتضررين للهجرة غير القانونية المحفوفة بالمخاطر.

ودعا المبروك إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتطوير الشراكات على جميع المستويات، بغية المساعدة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتصل بالمياه.

وقال إن ليبيا تشهد شحاً شديداً في المياه، وحاولت معالجة المشكلة من خلال تنفيذ مشروع النهر الصناعي لضخ المياه من أقصى الجنوب إلى المدن في الشمال، ولاحظ بأن هذا المشروع مع أنه يُسهم في حل المشكلة، إلا أن العوامل الفنية التي يعتمد عليها، وعمره الافتراضي وتكلفته العالية تطرح تحديات عديدة يصعب أحيانا الاستجابة لها بالسرعة التي تكفل عدم توقف إمدادات هذا الشريان الحيوي.

وأكد المبروك أن قطاع المياه من القطاعات التي تنتظر وضع إستراتيجية شاملة كفيلة بتحقيق الأمن المائي في البلاد، من خلال تنويع مصادر المياه واستدامتها على أسس فنية وعلمية.

وأوضح أن ليبيا تعوّل على تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في هذا الشأن.