المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح المحفظة الاستثمارية في تونس

أكد مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، أن المؤسسة اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة التي من شأنها «دعم مسيرة الإصلاحات» من خلال الوقوف على المشاكل التي تواجهها لضمان حماية أصول المؤسسة، وتحريك العجلة الاستثمارية وتحسين أداء المحفظة الاستثمارية في الساحة التونسية

ووفق في بيان للمؤسسة اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اتخذ مجلس إدارة المؤسسة حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة خلال الاجتماعات الدورية.

وشملت الإجراءات تقليص المصروفات التشغيلية والتركيز على المصروفات الاستثمارية، وإنهاء حالات التضارب في المصالح تحقيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية، وإعادة تأهيل عدد من الاستثمارات التى تمثل الفرصة الاستثمارية المربحة والمنافسة.

كما سيتم إحكام الإشراف والرقابة والسيطرة المباشرة من قبل المؤسسة حفاظاً على استثماراتها في الساحة التونسية .

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