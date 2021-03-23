حزاز : حراك 24 ديسمبر انطلق مُبكرًا للتذكير بعودة الشرعية للشعب عبر صناديق الاقتراع

بنغازي 23 مارس 2021 (وال)- أعلن منسق حراك 24 ديسمبر السيد صالح حزاز اليوم الثلاثاء، أن الحراك يهدف إلى التمسك بموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها الذي تم الاتفاق عليه في حوار جنيف وهو 24 ديسمبر 2021.

وقال حزاز إن “الموعد الذي جاء بناء على الاتفاق السياسي، وما أقرته لجنة الـ 75 والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وهو موعد نُصِر على إجراء الانتخابات فيه، من أجل الخروج بالوطن من الانقسام السياسي والعودة إلى الشرعية وصندوق الانتخاب، ليصبح القرار في يد الليبيين بعيدًا عن التدخلات والأجندات الخارجية”.

وأوضح حزار أن الحراك يقوده نخبة من النشطاء الشباب، لافتًا إلى صدور أول بيان للحراك بتاريخ 21 فبراير الماضي، لافتًا إلى أن انطلاق هذا الحراك جاء لتذكير مجلسي النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية، بتمسك الشارع الليبي بعودة الشرعية للشعب عبر صندوق الانتخابات.

وأكد حزاز انضمام الكثير من أبناء الوطن لدعم هذا الحراك على مستوى ليبيا، لافتًا إلى أنهم جميعهم مؤسسين للحراك وداعمين له ولثوابته. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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