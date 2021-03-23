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فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها بطرابلس بداية من الاثنين

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها بطرابلس بداية من الاثنين<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها بطرابلس بداية من الاثنين

23 March, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • ماهو سايبة هي البلاد …!!؟
    كان في جاليات توانسة حارقين كتاب الله في ليبيا يبوا سفارة اسيادهم الي بلغوا ويشروا فيهم – في طرابلس فهذا الشيء ملغي في ليبيا / ولا بمكن القبول بيه –
    وتكون اعمال الفرنسيين في مكتب السفارة البلجيكية في طرابلس –
    وبمنع فتح اي سفارة فرنسا في طرابلس منعا مطلقا –
    والعمل مع ادارة الامن الليبي والشءون القضاءية الاسلامية والاوقاف في هذا الموضوع – انتهى ط…..،.،

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