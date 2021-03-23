<br /> فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها بطرابلس بداية من الاثنين<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها بطرابلس بداية من الاثنين 23 March, 2021 رابط مختصر



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