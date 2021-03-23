ليبيا
فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها بطرابلس بداية من الاثنين
23 March, 2021
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ليبيا
23 March, 2021
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ماهو سايبة هي البلاد …!!؟
كان في جاليات توانسة حارقين كتاب الله في ليبيا يبوا سفارة اسيادهم الي بلغوا ويشروا فيهم – في طرابلس فهذا الشيء ملغي في ليبيا / ولا بمكن القبول بيه –
وتكون اعمال الفرنسيين في مكتب السفارة البلجيكية في طرابلس –
وبمنع فتح اي سفارة فرنسا في طرابلس منعا مطلقا –
والعمل مع ادارة الامن الليبي والشءون القضاءية الاسلامية والاوقاف في هذا الموضوع – انتهى ط…..،.،
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