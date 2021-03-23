الدبيبة يؤكد للسايح دعمه الكامل للمفوضية لتتمكن من إجراء الانتخابات المقبلة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم، برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وذلك لبحث احتياجات المفوضية، وآلية استعدادها لانتخابات ديسمبر المقبل.
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قناة ليبيا
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