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الدبيبة يؤكد للسايح دعمه الكامل للمفوضية لتتمكن من إجراء الانتخابات المقبلة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم، برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وذلك لبحث احتياجات المفوضية، وآلية استعدادها لانتخابات ديسمبر المقبل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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