امراجع غيث يُسلّم مهامه إلى وزير المالية بحكومة الوحدة

سلّم وزير المالية المكلف في الحكومة الليبية امراجع غيث اليوم الثلاثاء، مهام الوزارة إلى وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك.

وكانت وزارة المالية التي شهدت انقساما منذ عام 2014، سجلت قبل شهرين توحيد البيانات بين قطبيها في طرابلس وبنغازي بعد قطيعة دامت 7 سنوات نتج عنه صرف مرتبات العاملين في القطاع العام بشكل موحد لشهري يناير وفبراير إثر اتفاق بين كافة الأطراف ذات العلاقة.

وكان خالد المبروك قد تسلّم مهام الوزارة من فرج بومطاري في 16 مارس الجاري عقب اعتماد حكومة الوحدة من قبل مجلس النواب في 10 مارس.

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