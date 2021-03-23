السني: جلسة مفتوحة لمجلس الأمن غدا للاستماع للإحاطة الأولى للمبعوث الأممي في ليبيا

أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، عن عقد جلسة مفتوحة غدا لمجلس الأمن وبمشاركة ليبيا للاستماع الى الإحاطة الأولى للمبعوث الخاص للأمين العام، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت ليبيا.

وقال السني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، «ستكون هناك جلسة مفتوحة غداً لمجلس الأمن وبمشاركة ليبيا للاستماع الى الإحاطة الأولى للمبعوث الخاص للأمين العام».

ولفت إلى أن الجلسة ستشهد «عرضا لتقرير لجنة العقوبات وفريق الخبراء».

تقرير أممي يرصد وجود الجماعات المسلحة التشادية والسودانية في ليبيا

وخلال الأيام الماضية، رصد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، الذي يغطي الفترة من أكتوبر 2019 إلى يناير 2021، وجود الجماعات المسلحة التشادية والسودانية بـ«قوة» في الأراضي الليبية.

وقال التقرير، الذي يتكون من أكثر 550 صفحة، ووضعه ستة خبراء مكلفين مراقبة حظر الأسلحة، إن الجماعات المسلحة التشادية «حاضرة في كل مكان في جنوب ليبيا وأصبحت جزءًا من الحياة الاجتماعية»، موضحًا أن مدنًا مثل هون ومرزوق تشهد إقامة عدد متزايد من المسلحين التشاديين بها.

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