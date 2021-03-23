اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية

أوصت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بدعوة الملتقى للانعقاد من أجل لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية للحل الشامل، منوها إلى أن انجاز القاعدة الدستورية اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يتبقى عليه «خطوة واحدة» بعدما عاد الاختصاص في هذا الشأن إلى الملتقى لانقضاء المهلة المحددة بخارطة الطريق بـ60 يوما للتوافق عليها من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي تلقت «بوابة الوسط» نسخة من اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة أمس الاثنين.

وأوضح البيان أن اجتماع اللجنة القانونية جاء «ضمن سياق مباشرة عملها المستمر لإنجاز القاعدة الدستورية. وضمن سياق حرص اللجنة على إحاطة الشعب الليبي صاحب الاختصاص بتطورات أعمالها، وعلى الملكية الليبية للمسار السياسي، وعلى الحفاظ على خارطة الطريق التي حددت الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية وهو تعزيز الشرعية السياسية عبر الانتخابات».

خطوة واحدة على إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات

وأكدت اللجنة القانونية «أنها قطعت شوطًا طويلًا في إنجاز وصياغة القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ولم يعد يفصلنا عن هذا المنجز إلا خطوة واحدة بعد أن عاد الاختصاص في هذا الشأن إلى الملتقى بعد انقضاء مهلة الستين يومًا التي نصت عليها خارطة الطريق».

وقالت اللجنة إنها «في انتظار دعوة رسمية من البعثة الأممية لعقد جلسة – لم تتأتى حتى الآن ولأسباب لا نعلمها – للعمل معنا على إكمال هذا المسار وتيسير عمل اللجنة والمساعدة على تقريب وجهات النظر بشأن بعض النقاط المختلف عليها لكي ننهي العمل وينطلق الليبيون نحو تهيئة أنفسهم لخوض مرحلة الانتخابات وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق والتزامًا بنصوصها بشأن المدد الواردة فيها سواءً فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية أو موعد الانتخابات تجنبًا لأي انسداد قد يحصل في حال مخالفة هذه النصوص والتواريخ».

ورحبت اللجنة القانونية بالتئام مجلس النواب ومنحه الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في 10 مارس الجاري وفقا لما جاء في خارطة الطريق، مذكرة «بأن رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات قد أفاد أن هناك مهلة أقصاها بداية يوليو لوضع قاعدة دستورية ووضع التشريعات اللازمة مثل قانون الانتخابات وإلا فإن الانتخابات لن تنعقد في وقتها المحدد».

40 عضوا طالبوا بالتئام ملتقى الحوار السياسي

وأوصت اللجنة في البيان بتوجيه دعوة لملتقى الحوار السياسي للانعقاد لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية وإطلاعه على تطور عملها، استنادا على ما جاء في خارطة الطريق والتي نصت على أنه «في حالة الضرورة، يلتئم ملتقى الحوار السياسي الليبي على اقتراح خمسة وعشرين عضوا من أعضائه أو بدعوة من البعثة الأممية»، مشيرة إلى «أنه قد طالب 40 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي لالتئام الملتقى».

وأوضحت اللجنة أن اجتماع ملتقى الحوار السياسي الذي دعت «إليه في أوائل أبريل يجب أن يتخذ قرارا بشأن (1) القاعدة الدستورية، (2) اختيار المناصب السيادية السبعة، و(3) تحديد آلية المراقبة التي سيتم استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب خارطة الطريق»، وذلك استنادا على دور اللجنة القانونية في متابعة عمل اللجنة الدستورية التابعة لكل من المجلسين ومراقبة مداولاتهما.

كما أوصت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بضرورة «تحديد جدول زمني للعملية الانتخابية وكافة الاستحقاقات بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل ضمان انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر».

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