ماكرون: يجب الإسراع في إخراج القوات الأجنبية من ليبيا في أقرب ما يمكن

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تدعم السلطات الليبية الموحدة فى المرحلة الانتقالية، مشددًا على أن تلك المرحلة ستمهد لعودة ليبيا إلى الاستقرار.

وأضاف ماكرون الذي كان يتحدث وبجواره رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن فرنسا ستدعم مع شركائها الأوروبيين الجهود السياسية الليبية ودعا إلى انسحاب القوات التركية والروسية من ليبيا بأسرع ما يمكن.

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى، أن الليبيين لهم الحق فى استعادة سيادتهم الكاملة والاستفادة من ثرواتهم، مؤكدا أنه لن يكون هناك استقرار دون السلام فى ليبيا واستئصال الإرهاب فيها.

كما جدد ماكرون دعم فرنسا، لوقف إطلاق النار فى ليبيا والوصول إلى الانتخابات، لافتًا إلى دعم باريس لجهود توحيد المؤسسة العسكرية وخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وشدد الرئيس الفرنسي، على عدم إمكانية إحلال الاستقرار في ليبيا ما لم يكن ثمة سلام واستئصال للإرهاب.

وأوضح ماكرون أن المرحلة الانتقالية في ليبيا ستعبد الطريق أمام عودة الاستقرار للبلاد التي تعيش حالة من الفوضى منذ سنوات.

ودعا الرئيس الفرنسي، إلى خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مشددا على دعم باريس للسلطات الليبية الموحدة خلال المرحلة الانتقالية الحالية.

وشدد ماكرون على أنه لن يكون هناك سلام في المتوسط ومنطقة الساحل من دون استقرار ليبيا والقضاء على العصابات الإرهابية.