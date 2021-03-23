المنفي من باريس: حكومة الوحدة الوطنية عازمة على إجراء الانتخابات في موعدها

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة الوطنية، مؤكدا عزمها إجراء الانتخابات نهاية هذا العام.

وكشف المنفي، عن إعادة فرنسا فتح سفارتها في ليبيا الإثنين المقبل، مشيرا إلى تلقيهم «دعما كبيرا» من باريس لإعادة الاستقرار إلى البلاد ولضمان الوصول إلى موعد الانتخابات.

ماكرون يعلن إعادة فتح السفارة الفرنسية في العاصمة طرابلس الإثنين

وأثنى المنفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في ختام أول زيارة خارجية له على جهود باريس في تشكيل السلطة التنفيذية، التي أنتجت «مرحلة توحيد المؤسسات»، لافتا إلى حدوث آخر خطوة في ليبيا اليوم الثلاثاء لتوحيد المؤسسات في إشارة إلى تسليم الحكومة الموقتة السلطة إلى حكومة الوحدة.

واستقبل اليوم ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، رئيس المجلس الرئاسي في أول زيارة خارجية للمنفي منذ توليه منصبه.

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