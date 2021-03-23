اللجنة القانونیة بملتقى الحوار: ندعو لاجتماع لاتخاذ قرار بشأن القاعدة الدستورية والمناصب السيادية

دعت اللجنة القانونیة بملتقى الحوار السیاسي اللیبي البعثة الأممية إلى دعوة أعضاء الملتقى للانعقاد لمناقشة استحقاقات المرحلة التمھیدیة وإطلاعهم على تطور عمل اللجنة القانونیة.

وقالت اللجنة في ببان لها، طالعته “الساعة 24″، إن خارطة الطریق نصت على التالي: “فإنه في حالة الضرورة، یلتئم ملتقى الحوار السیاسي اللیبي على اقتراح 25 عضوا من أعضائھ أو بدعوة من البعثة الأممیة”.

وأشارت اللجنة إلى أن 40 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السیاسي، طالبوا بالتئام الملتقى في أوائل أبريل المقبل، لاتخاذ قرار بشأن القاعدة الدستوریة، واختیار المناصب السیادیة السبعة، وتحدید آلیة المراقبة التي سیتم استخدامھا لرصد إنجازات السلطة التنفیذیة الجدیدة حسب خارطة الطریق.

وأوصت اللجنة في بيانها بتحدید جدول زمني للعملیة الانتخابیة وكافة الاستحقاقات بالتنسیق مع المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات من أجل ضمان إنجاز الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة في موعدھا المقرر.