مناقشة الميزانية العامة للدولة خلال الاجتماع الأول لوزارات التخطيط والمواصلات

عقد الاجتماع الأول لوزارات التخطيط والمواصلات، بدعوة من محافظ مصرف ليبيا المركزي وبحضور وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك.

الاجتماع بحث بند الميزانية العامة للدولة، وآليات تنفيذها بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة.

هذا وتم الاتفاق على تكوين مجلس للسياسات الاقتصادية، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ المصرف المركزي والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي وبعض الأكاديميين ونقابات المستهلكين، لخلق اقتصاد متنوع يهدف إلى إتاحة فرص عمل للشباب الليبي.

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