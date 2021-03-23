ماكرون: القوات التركية والروسية عليها مغادرة ليبيا في أسرع وقت

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المرتزقة والقوات الأجنبية بما فيها التركية والروسية في ليبيا، يجب أن تغادر البلاد في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستقرار، مضيفا أنه سيعمل «مع الشركاء للدفاع عن السيادة الليبية».

وبعدما عدد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بقصر الإليزيه، الأولويات في ليبيا وهي تعزيز وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في موعدها وتوحيد المؤسسات، أكد ماكرون أن الليبيين لهم الحق في استعادة سيادتهم الكاملة، والاستفادة من ثرواتهم، مجددا دعم باريس لجهود توحيد المؤسسة العسكرية وخروج القوات الأجنبية.

ماكرون يستقبل المنفي والكوني بقصر الإليزيه

وأضاف ماكرون أنه لن يكون هناك استقرار دون سلام في ليبيا واستئصال الإرهاب، مشيرا إلى دعم فرنسا للسلطات الليبية الموحدة في المرحلة الانتقالية.

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