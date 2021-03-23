ترحيب تركي أمريكي بتقدم العملية السياسية في ليبيا

رحّب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، بالتقدم الحاصل في سير العملية السياسية وضمان الاستقرار في ليبيا عقب حصول حكومة الوحدة على ثقة مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن وسوليفان، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية مثل سوريا وليبيا والعراق ومكافحة جائحة كورونا، وفق بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية.
وأضاف البيان أن قالن وسوليفان أكدا “أهمية تعزيز علاقات التحالف بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية”. وأكد الجانبان ضرورة السعي للبناء المشترك لحل القضايا الخلافية بين البلدين مثل منظومة صواريخ “S-400″، ومقاتلات “F-35”.
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