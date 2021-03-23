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ترحيب تركي أمريكي بتقدم العملية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، بالتقدم الحاصل في سير العملية السياسية وضمان الاستقرار في ليبيا عقب حصول حكومة الوحدة على ثقة مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن وسوليفان، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية مثل سوريا وليبيا والعراق ومكافحة جائحة كورونا، وفق بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن قالن وسوليفان أكدا “أهمية تعزيز علاقات التحالف بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية”. وأكد الجانبان ضرورة السعي للبناء المشترك لحل القضايا الخلافية بين البلدين مثل منظومة صواريخ “S-400″، ومقاتلات “F-35”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • امريكا تلغي اعمالها مع تركيا لأن ببساطة تركيا تعمل لصالح خزينة أوروبا وأأوروبا تدعم التحزب بايران وحزب الله واليهود ـ واليهود يريدونن تقسيم أمريكا للصالح تجارتهم مع ااسعودية ـ والخليج ومصر يعملون مع الروس واسرائيل ـ لتخريب المنطقة العربية بالكامل ـ واوروبا تريد ان تعمل انها الوسيط المسالم للأتراك مع امريكا ـ لكنها فقط تريد بيع منتجات الصين بفرض ضرائب على أمريكا وبريطانيا بوثائق مزورة .

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