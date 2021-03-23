ترحيب تركي أمريكي بتقدم العملية السياسية في ليبيا

رحّب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، بالتقدم الحاصل في سير العملية السياسية وضمان الاستقرار في ليبيا عقب حصول حكومة الوحدة على ثقة مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين قالن وسوليفان، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية مثل سوريا وليبيا والعراق ومكافحة جائحة كورونا، وفق بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن قالن وسوليفان أكدا “أهمية تعزيز علاقات التحالف بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية”. وأكد الجانبان ضرورة السعي للبناء المشترك لحل القضايا الخلافية بين البلدين مثل منظومة صواريخ “S-400″، ومقاتلات “F-35”.

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