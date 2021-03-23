بعد أن كان رسالة سلام في ليبيا… أنباء عن قيام مليشيات بنحر جمل الحبوني في الزاوية

قالت عدة مصادر من مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس إن مليشيات في المدينة قامت اليوم بنحر جمل عبد العالي الحبوني الذي اختار أن يقطع مسافة طويلة من شرق البلاد إلى غربها من أجل المصالحة والسلام.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو لعملية النحر في مشهد خلف ردود فعل عنيفة في الشارع الليبي بالإضافة إلى أنباء عن اعتقال الحيوني، معتبرين أن ما وقع جريمة بشعة من أشخاص لا يريدون الاستقرار للبلاد.