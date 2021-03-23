بلدية سرت تعلن حظر تجول لمدة 4 أيام لمواجهة كورونا

أعلن الناطق الرسمي للمجلس التسييري لبلدية سرت، رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، حظر التجول بمدينة سرت اعتبارا من يوم غد الإربعاء.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الرئيسية واللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا ورؤوساء اللجان الفرعية المكلفة بالخصوص اليوم.

وقال الناطق باسم بلدية سرت، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن ساعات حظر التجول تكون من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا ولمدة أربعة أيام.

وأوضح أن ذلك يتم بجانب قفل جميع الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية باستثناء محال بيع المواد الغدائية بالأحياء السكنية والصيدليات الطبية ومحال بيع المياه.