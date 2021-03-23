المنفي: أجرينا حديثا صريحا مع ماكرون واتفقنا على الدعم المطلق لاستقرار ليبيا

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الشكر إلى الرئيس الفرنسي على دعم بلاده لليبيا، وإعادة فتح السفارة الفرنسية في طرابلس المقرر لها يوم الاثنين القادم.

وعقد المنفي ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني مباحثات مع ماكرون اليوم الثلاثاء في قصر الإليزيه، في أول زيارة لهما خارج البلاد منذ تلقدهما منصبهما.

وأكد المنفي في كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء، والذي تابعته “الساعة 24″، أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك دعم مطلق لإعادة الاستقرار في ليبيا للوصول إلى انتخابات نهاية هذا العام.

وقال رئيس المجلس الرئاسي: “نحن حقيقةً سعدنا بهذا اللقاء اليوم وكان دعما كبيرا للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا عندما يكون من دولة مثل فرنسا”.

وأشار إلى أن الحديث الذي جرى بين الجانبين كان حديثا صريحا جدا ودعما حقيقيا، وتابع: تحدثنا عن المسار العسكري وإيقاف إطلاق النار والنقاط المشتركة في الاستقرار الذي لابد أن يكون في المنطقة.

وأضاف: “هذه النقاط نريد منها أن تكون هناك انتخابات نهاية هذا العام وبالتحديد في 24 ديسمبر القادم”.

ولفت المنفي خلال حديثه، إلى أن اليوم شهد كذلك آخر خطوة لتوحيد المؤسسات في ليبيا، وأكد “انتقلنا إلى مرحلة الحديث عن المصالحة والنقاط التي اتفقنا عليها بالحوار السياسي، وكانت فرنسا من الداعمين لهذه العملية السياسية”.

وفي ختام كلمته، قال المنفي: “نحن شاكرين هذه البداية وهذا الدعم، ونتمنى أن يكون هناك تواصل وأن يكون هذا التواصل دائما حتى نصل إلى نتائج مرجوة من أجل استقرار ليبيا، واستقرار المنطقة خلال أقرب وقت”.