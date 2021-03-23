ماكرون للمنفي: يجب أن تغادر القوات الأجنبية ليبيا في أسرع وقت

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن فرنسا ستعيد فتح سفارتها الأسبوع المقبل في طرابلس، في مؤشر على عودة الاستقرار تدريجيا إلى البلاد بعد سنوات من الصراع.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مؤتمر صحفي من باريس، إنه ابتداء من الاثنين ستُفتح السفارة الفرنسية في ليبيا، بعد أن تم إغلاقها في يوليو 2014.

ووفق ما نقلت وكالة فرانس برس، قال ماكرون: “أريد هنا أن أبين لكم كل دعمي ودعم فرنسا للسلطات الليبية الموحدة الجديدة التي انبثقت عن العملية الانتقالية”.

وأضاف ماكرون “لدينا دين تجاه ليبيا والليبيين لعقد من الفوضى”، مضيفًا أن الاستقرار الإقليمي سيكون مستحيلًا بدون سلام في ليبيا.

وانتقدت فرنسا وماكرون بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وأصر ماكرون على أن الأولوية هي انسحاب القوات التركية والميليشيات السورية الموالية لأنقرة، وكذلك المرتزقة الروس الذين يقال إنهم على الأرض.

وقال ماكرون: “يجب أن نفعل كل شيء حتى تغادر القوات الأجنبية الموجودة على الأرض في ليبيا في أسرع وقت ممكن”.

وأكد أن “المقاتلين الأتراك والروس، هؤلاء المقاتلون الأجانب الذين أرسلوا هم أو غيرهم، يجب أن يغادروا ليبيا في أقرب وقت ممكن لأن القوات المسلحة الليبية وحدها هي الشرعية”.

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