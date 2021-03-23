منظمة: غرق 60 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

يُعتقد أن ما يقرب من 60 مهاجراً لقوا حتفهم بعد أن اشتعلت النيران في قاربهم قبالة السواحل الليبية أثناء محاولة عبور البحر المتوسط، حسبما أفادت منظمة خيرية للإنقاذ، الثلاثاء.

وقال عاملون متطوعون في خط إنقاذ مباشر بالبحر الأبيض المتوسط، إنهم تحدثوا إلى ناجين من حادث وقع في 18 مارس حيث اشتعلت النيران في محرك قارب خشبي يحمل أكثر من 100 شخص.

وقالت المنظمة في بيان، “أبلغ العديد من الناجين أن عدد الضحايا كان أكبر من عدد الناجين.” وأضافت أن شهادات الشهود التي جمعتها تشير إلى أن نحو 60 شخصا في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم.

وأكدت المنظمة الخيرية أنه كان من الصعب الحصول على موقع GPS دقيق للقارب بعد الاتصال به لأول مرة، على الرغم من أن سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ أطلقت عملية بحث دون نجاح.

وأفاد ناجون بأن من بين ركاب القارب سودانيين وسنغالي وسوريين وباكستانيين ومغاربة ومصريين.

وفي يوم الثلاثاء أيضًا قالت منظمة الإغاثة الإنسانية الأوروبية SOS Mediterranee إن إيطاليا ستسمح لـ116 مهاجرا بمغادرة سفينتها أوشن فايكنغ بعد أن تم إنقاذهم في عمليتين الأسبوع الماضي قبالة سواحل ليبيا.

وتوفي أكثر من 1200 مهاجر العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM). ومنذ يناير، لقي 295 مهاجرا حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم القيام بالرحلة.

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