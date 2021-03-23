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العكروت لـ«المنقوش»: نلتمس حقوقنا ونحن على حافة المغادرة ولم يعد لدينا مطمعٌ أو مطمح

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق في سلطنة عمان والبحرين، نداء إلى وزير الخارجية الدكتورة نجلاء المنقوش، قال فيه:” إلى وزيرة الخارجية، بعد أن انفتح الباب، وأزيح الحجاب، وانقشع السحاب، وتمايز عن الخطأ الصواب، وتراجع الباطلُ وخاب، سأذكر لحضرتك ما قاله عبد المطلب حينما تفاوض مع أبرهة الحبشي،  جاء عبدُ المطلب يطلب حماية إبلهِ، فاستغرب أبرهةُ ذلك منه وقال، كنت اظنك جئتني من أجل الكعبة؟ فكان جواب عبد المطلب، ذلك الجواب الذي دوّنه التاريخ، أنا أدافع عن حمى إبلي، وللبيت ربٌّ يحميه” .

وتابع العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” كتبنا ما شاء الله إن نكتب عن الوطن وما يعاني ويقاسي، وعن المواطن وما لاقى وكابد، كتبنا حتى نضبَ معين العطاء، وحتى ملأنا الكون نداء، والوطن يستحق منا بلا منّةٍ أو رجاء، لكن لأنفسنا علينا حق، ولأهلنا علينا حق”.

وأضاف:” ها نحن على حافة مغادرة الحياة الفانية ولقاء الجبار في الباقية، ولم يعد لدينا مطمعٌ أو مطمح، فقد وهنَ العظمُ منّا واشتعلَ الرأس شيبا، ونحن نلهث ونصرخ ونستجدي ونسعى لنيل حقوقنا ولا مجيب، نعم لم نطلب إلاّ حقوقنا التي كفلها لنا القانون، وهي مرتباتنا ومستحقاتنا المشروعة”.

واستطرد:” لم نطلب هبةً ولا مساعدةً ولا منّةً ولا صدقةً ولا هديةً، فانفسنا اعفّ من أن نتسلق أو نتملق لأي بشرٍ كائناً مَن كان “.

واختتم:” السيدة الوزيرة، ها نحن (أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي) المغبونين المحرومين المظلومين، نضع بين يديك أمرنا، لعلّ الله جعل على يديك إحقاق الحق وإرجاع المظالم وإعطاء كلَّ ذي حقٍّ حقه “.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اكبر مزور في تاريخ ميلاده و اكبر سفيه منحرف حقير اوسخ من هالمخلوق لا تجد لعنة الله عليه عن اي حقوق يتحدق هذا السفيه الصايع يجب احالته للنيابة و القضاء حتي تعرفوا تاريخ ميلاده الحقيقي صعلوك سيرته فساد و سؤ اخلاق

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  • لو فيه قانون و عدل يجب محاكمته عن سنوات الفساد و سؤ اخلاقه التي تميز بها في كل الدول التي عمل بها وسخ الي ابعد درجه المفروض ان يرجع ما نهبه من مال دون وجه حق و يجب ان تقتص منه العداله مراهق و متضابي و حقير و نذل

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  • اوسخ موظف في الخارجيه لو فيه عداله يجب القبض عليه لسؤ خلقه و تخرشه بالموظفيات الشريفات الاتي كان يواعدهن سرا خارج مكتب التفتيش بالوزارة هذا الخسيس العن ما شافت الخارجيه ليس لديه اي حقوق بل يفترض لن يرجع ما نهبه طيلة السنوات الماضيه من مال حرام و زقوم هالمنافق لم يتعظ بعد لقد زور تاريخ ميلاده اكثرمن مرة و لم يبقي له الكثير لملاقاة وجه ربه

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  • زيه زي النواب ـ فاجرين يبوا ينوبوا عالشعب المسكين إلي أوسكار والي موزرات ـ والي هوفيتش ـ ومعاهم لاجئين لليبيا ـ يبوا يحكموا ….!! ـ لاجيء لليبيا وبسلاحه وسيارته ..!! مصح والله وجهكم ـ قاعدين تفكروا فالفلوس والمناصب ..!!

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