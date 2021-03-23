مؤسسة النفط تبحث توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمستخدمي القطاع

ناقش مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مع رؤساء لجان الإدارة في الشركات التابعة، إمكانية توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمستخدمي قطاع النفط، لأهميته كونه المصدر الوحيد للدخل بالدولة الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة مع رؤساء لجان الإدارة بجميع شركات القطاع، بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، جادالله العوكلي، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد.

كما ناقش الاجتماع عددا من الأمور الحيوية، على رأسها الميزانيات والموارد المالية للعام 2021 والتي تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمالها، خاصة عمليات الصيانة والتشغيل والمحافظة على استدامة الإنتاج، وتطوير البنى التحتية المتهالكة ببعض المواقع النفطية، من خطوط شحن النفط الخام، والكهرباء وغيرها من أعمال التطوير الأخرى بالحقول والموانئ النفطية، وتنفيذ المشاريع الهامة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وقدم مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة خالد أبو خطوة، إحاطة عن الوضع الحالي، فيما يخص الوضع الوبائي وانتشار فيروس كوفيد المستجد، والخطوات التي تم اتخادها من قبل الشركات النفطية بكافة مواقعها للحد من انتشاره والسيطرة عليه.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر بجميع المواقع، ووضع سلامة العاملين في المقام الأول، واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة عالمياً الصادرة عن المؤسسة والجهات المعنية بالدولة الليبية، لتفادي انتشار الإصابة واحتواء انتشاره قدر الإمكان.

وشدد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأن مستخدمي القطاع يقومون بأعمالهم بمختلف الحقول والموانئ النفطية، وفي ظروف صعبة للغاية، لأجل تأمين الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني، وهم في أمس الحاجة للتحصين وللحماية.

فيما وجّه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة التواصل المباشر والتنسيق المستمر مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، والاستمرار في مراقبة وتقييم الوضع الوبائي بمناطق العمليات، وإعداد تقارير يومية بهذا الشأن، مع التشديد على توفير كافة مستلزمات الوقاية والاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بالفيروس، وأيضاً توفير الكمامات والمعقمات بجميع المواقع النفطية لشركات المؤسسة الوطنية للنفط، مع التشديد على الاهتمام بالمستخدمين بكافة المواقع بمختلف ربوع ليبيا، وتوفير المناخ الملائم لهم والدفع بهم وتحفيزهم، ليتسنى لهم القيام بواجباتهم على الوجه الاكمل.

وعلى هامش الاجتماع قدمت مدير عام مصحة النفط أمينة معكاف، عرضا مرئيا قامت من خلاله بتقديم شرح واف عن التصاميم والانشاءات والمرافق المتعلقة بمشروع انشاء مصحة النفط بنغازي، والخطوات المستقبلية التي ستتخذها لجنة الإدارة بالمصحة في الأيام المقبلة.

وعبّر فضل الله حتيتة رئيس لجنة الإدارة عن سعادته بهذه الزيارة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة ورؤساء لجان الإدارة لشركات المؤسسة والوفد المرافق، معبراً عن امتنانه للدعم الذي تقدمه المؤسسة الوطنية للنفط لها ولباقي شركاتها.

وفي الختام تقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر للجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط على ضيافتهم الكريمة لوفد المؤسسة وشركاتها، كما أكدوا استمرار دعهم الكامل لها وباقي شركات القطاع على جميع الأصعدة.

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