وزير الاقتصاد يناقش مع السفير البريطاني آليات دعم المملكة خطة التنمية في ليبيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا نيكولاس هويتون، بمقر الوزارة، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي والفني ورئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة والمستشارة الاقتصادية بسفارة المملكة المتحدة البريطانية.

وبحث الاجتماع، سُبل تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه المملكة للحكومة الليبية في ملف الإصلاحات الاقتصادية والمساهمة في برامج التنوع الاقتصادي وإمكانية مراجعة وتعديل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بما يتماشى مع التطورات الحالية بالعالم خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار وكيفية الاستفادة من خبرات الجانب البريطاني في إقامة المناطق الحرة و تطوير عمل المصارف الليبية.

وأكد الطرفان على الدعوة لفتح قنوات مباشرة بين المؤسسات والشركات البريطانية مع نظيراتها في الدولة الليبية وأهمية تفعيل دور مجلس أصحاب الأعمال الليبي البريطاني المشترك .

وشدد الحويج على ضرورة عودة الشركات البريطانية التي كانت تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بالدولة الليبية واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة .