تركيا لـ«الناتو»: سنواصل دعم الاستقرار في ليبيا

تعهد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال اجتماع لـ”الناتو” بمواصلة بلاده “دعم الاستقرار” في ليبيا ومواصلة مكافحة “حزب العمال الكردستاني” وباقي التنظيمات “الإرهابية”.

وقال تشاووش أوغلو، خلال الدورة الأولى لاجتماع لوزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، حسب تغريدة نشرها عبر “تويتر”، إن تركيا “ستواصل دعم إرساء الاستقرار في ليبيا”، كما صرح بأن “حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب تهديد كذلك بالنسبة إلى كل من العراق وسوريا”، مشددا: “سنستمر في كفاحنا ضد كل التنظيمات الإرهابية”.

كما أكد تشاووش أوغلو، نية تركيا استضافة مؤتمر عالي المستوى حول عملية السلام في أفغانستان.

وشدد وزير الخارجية التركي، على “أهمية تعزيز التضامن داخل حلف الناتو، وأخذ مباعث القلق الأمنية لكل حليف على محمل الجد، ومكافحة كل أشكال الإرهاب سويا”