حريق يلتهم ممتلكات المواطنين من المواشي بـوباري

تعرض عدد من حظائر الأغنام ليل الاثنين في أوباري إلى موجة حريق هائلة تسببت النيران في التهام عدد كبير من المواشى بمختلف أنواعها التي تعود ملكيتها للمواطنين.

وقد قام عميد بلدية اوبارى أحمد ماتكو وبعض من أعيان البلدية بزيارة إلى عين المكان للوقوف والاطلاع على حجم الأضرار التي تعرضت لها هذه الحظائر.

وطلب ماتكو من أصحاب الحظائر بفتح محاضر بمركز الشرطة فى الواقعة لمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية يمكن من خلالها تعويض المتضررين.