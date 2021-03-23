مفتاح الشاعري: نشكر المشاركين في إجراء عمرة لمصفاة طبرق

أثنى عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب مفتاح الشاعري على ما قامت به لجنة العمرات والفريق المصاحب لها من أقسام الصيانة والعمليات لما بذلوه من مجهودات، وذلك لإجرائها عمرة لمصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي.

وأضاف الشاعري، بحسب بيان للمجلس طالعته “الساعة 24″، أن عمليات الصيانة والعمرة كانت بعناصر وطنية وبخبرات وسواعد ليبية من مهندسين وفنيين بقدرات مهنية عالية خلاف ما يحدث في السابق حيث كانت عمليات العمرة والصيانة تتم عبر شركات وعمالة أجنبية.

وتقدم عضو لجنة الطاقة بشكره وتقديره لجميع الإدارات المشاركة في هذه العلمية، كما تقدم بالشكر للجنة الإدارة والأعضاء وكذلك مراقب مرسى الحريقة ومصفاة طبرق لتوفير كل الإمكانيات.

وقام الشاعري ورئيس ديوان مجلس النواب المكلف الدكتور “رسمي بالروين”، بزيارة إلى شركة الخليج العربي للنفط بمدينة طبرق، للوقوف على أعمال العمرة السنوية التي تقوم بها الشركة لمصفاة طبرق للنفط.

وفي ختام الزيارة، قدم الشاعري وبالروين شهادات تقدير ودرعاً تكريمياً للقائمين والعاملين بالشركة، عرفانا من مجلس النواب وديوانه وتقديرا للجهود المبذولة من العاملين بشركة الخليج العربي للنفط بمدينة طبرق.