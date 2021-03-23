‏الدبيبة: الحكومة تعمل على توفير ظروف عمل أفضل للعمالة الفلبينية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة ستعمل على توفير ظروف عمل أفضل للعمالة الفلبينية.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة، مع السفير الفلبيني لدى ليبيا ألمير كاتو، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على فيسبوك.

وودع الدبيبة السفير الفلبيني، بعد أن أنهى فترة خدمته خلال عامين استمر فيهما في العمل من طرابلس حتى في أسوأ الظروف، بحسب البيان.

وطمأن الدبيبة العمال الفلبينيين، «بأننا في ظل حكومة موحدة سنعمل على أن تتوفر لهم ظروف عمل أفضل»، معربا عن تقديره لمساهماتهم، خاصة في قطاع الصحة وتضحياتهم أثناء جائحة كورونا .

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