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عميد بلدية الرجبان يروي تفاصيل اعتقال الحبوني ونحر جمله

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

روى عميد بلدية الرجبان عثمان الشعباني، الثلاثاء، تفاصيل اعتقال الشاب عبد العالي الحبوني، الذي انطلق في رحلة سلام من امساعد إلى راس اجدير، حيث كان يرافقه لحظة الاعتقال.

وقال الشعباني لصفحة الصحفي عماد افنيك، إنه اعتُقل مع الحبوني من قبل عناصر كتيبة في بوابة العقربية وتم اقتيادهما إلى مدينة الزاوية، مضيفا أنهما تلقيا معاملة سيئة هناك.

وأكد الشعباني أن الجهة التي اعتقلتهما قامت بنحر جمل الحبوني وبعد ضغوطات كبيرة تم الإفراج عنه فيما تم الإبقاء على الحبوني.

وخلال اتصال الشعباني مع افنيك، أكد أن معلومات وردت إليه تؤكد الإفراج عن الحبوني، وأنه سيعود إلى مدينة الرجبان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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