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“طرابلس المركز”.. تجهيز قصر الخلد لمراسم تسليم المجلس

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار أعضاء من المجلس البلدي طرابلس المركز حديقة قصر الخلد-“قصر الملك”- في الظهرة بوسط العاصمة لمتابعة أعمال التنظيف والتجهيز الخاصة  بالقصر الذي سيحتضن إحتفالية مراسم التسليم والإستلام مساء السبت المقبل للعميد والأعضاء الجدد لقيادة البلدية.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس البلدي طرابلس المركز على منصته الإعلامية أن مراسم التسليم والاستلام سيتخللها تسليم مفتاح البلدية للعميد والأعضاء المنتخبين حديثاً في رمزية لبدء مرحلة أخرى من العمل مع المجلس الجديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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