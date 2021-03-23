بنغازي .. اتفاقية شراكة بين الهيئة الليبية للإغاثة وبرنامج الغذاء العالمي WFP

بنغازي 23 مارس 2021 (وال)- وقعت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية اتفاقية شراكة مع برنامج الغذاء العالمي WFP، لتعزيز العمل الإنساني في المجال الإغاثة لمساعدة النازحين والمهجرين بمدن بنغازي، درنة، الكفرة، هراوة، سرت، أجدابيا.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة سعد العبار، ومدير برنامج الغذاء العالمي في ليبيا السيد رواد الحلبي، سيتم توزيع عدد 3700 سلة غذائية على النازحين، كما سيستمر توزيع السلات الغذائية بحصص منتظمة لمدة ستة أشهر، من أجل رفع المعاناة عن الأسر النازحة في كافة المدن والمناطق. (وال- بنغازي) هــ أ/ ر ت

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