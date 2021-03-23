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«حراك من أجل 24 ديسمبر»: تنظيم وقفات بـ3 مدن للتمسك بموعد الانتخابات

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن ما يعرف بـ”حراك من أجل 24 ديسمبر” عن تنظيم وقفة عصر اليوم الأربعاء أمام قاعة الشهداء في مصراتة وفندق تيبستي في بنغازي وأمام حديقة البلدية سبها للتذكير بالتمسك بموعد الانتخابات.

وقال الحراك، في بيان له، إن الوقفة مفتوحة للجميع وستكون الرابعة عصرًا وسنكررها كل يوم 24 من كل شهر.

وتابع البيان الصادر:” تنفيذاً لخطتنا التي تهدف للخروج بتاريخ كل 24 من كل شهر على مدار شهور السنة حتي الوصول ليوم 24 ديسمبر للمطالبة بالاستحقاق الشعبي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد المقرر وفق الاتفاق السياسي “.

وقال “سيدي محمد عبدالقادر”، منسق حراك من أجل 24 ديسمبر في مدن الجنوب الليبي:” يدعوكم حراك من أجل 24 ديسمبر لتسجيل حضوركم وإسماع صوتكم من خلال الوقفة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في حديقة المجلس البلدي سبها ابتداء من ساعة 12 ظهراً .

وتابع:” نشدد على أهمية اسمع صوتكم لكل المتربصين بليبيا لإسقاط الديمقراطية في مهدها،  نأمل من جميع الراغبين في حضور الوقفة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بارتداء الكمامات الطبية، حفاظا على صحتكم”.

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«حراك من أجل 24 ديسمبر» 3 مدن تنظيم موعد الانتخابات وقفات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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