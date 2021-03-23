أسر شهداء درنة: المجتمعون من “العبيدات” في طبرق لا يمثلون القبيلة المجاهدة

رفضت أسر الشهداء والجرحى بمدينة درنة، اجتماعا لقبيلة العبيدات، والدعوة التي أطلقها البعض خلاله للإفراج عن الصديق الغيثي، معتبرين أصحابها لا يمثلون القبيلة.

وقال بيان صادر عن أعيان ومشائخ وأسر الشهداء والجرحى بمحاور القتال في مدينة درنة وضواحيها، أمس الثلاثاء، إنهم يرفضون ما ورد عن اجتماع لمجموعة من قبيلة العبيدات ممثلين في أشخاصهم وأسمائهم في مدينة طبرق، والذين تناولوا فيه المطالبة بالإفراج عن الإرهابي الصديق مبروك حمد المعتقل لدى القوات المسلحة، على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب.

وأضاف البيان أن المجتمعين في مدينة طبرق لا يمثلون قبيلة العبيدات المجاهدة، وأن ما ورد على لسانهم وفي بيانهم ما هو إلا شق للصف وبث للفتنة، بين أبناء القبائل وذوي الشهداء والجرحى.

وشدد بيان أسر الشهداء، على رفضهم القاطع للإفراج عن أي إرهابي، يمارس الإرهاب سواء بالتحريض أو المساعدة.

يذكر أن الصديق الغيثى وكيل وزارة الدفاع السابق فى حكومة الكيب، اعتقل عام 2015، على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب.